Copa America in Brasile, è scoppiata la polemica: la situazione

La decisione di giocare l’imminente Copa America in Brasile sta scatenando grosse polemiche. Casemiro diserta la conferenza stampa

La decisione del presidente Bolsonaro di spostare la Copa America in Brasile sta accendendo una feroce polemica, poichè la nazione si trova in una grave crisi causata dal Covid-19.

Casemiro, capitano del Brasile, non si è presentato in conferenza stampa e il suo allenatore Tite ha dichiarato che i giocatori hanno esposto chiaramente le loro opinioni al presidente ma a breve le esporranno al pubblico. Secondo Radio Gaucha i brasiliani che militano in Europa stanno chiedendo di non partecipare al torneo.