Copa America, il Qatar all’esordio pareggia con il Paraguay: ma la sua Nazionale di asiatico ha ben poco. I dettagli

Il Qatar dall’Asia al Sud America. In Copa America pareggia con il Paraguay 2-2 e fa parlare. Non tanto per meriti sportivi, ma per una rosa che ha più Africa che Asia (e gioca in Sud America) con un allenatore spagnolo. Sembra l’inizio di una barzelletta.

Eppure l’obiettivo dell’ambiziosa nazionale qatariota è quella di essere competitiva per il Mondiale 2022 che ospiterà. Il modus operandi? Aumentare il valore della rosa sfruttando le regole Fifa: “naturalizzare e rendere eleggibili per la Nazionale calciatori che per cinque anni consecutivi hanno giocato nel paese interessato dopo il compimento dei 18 anni, e che non hanno mai preso parte a partite ufficiali con la precedente Nazionale maggiore”.

Addirittura sedici giocatori dell’attuale selezione del Qatar non sono originari del paese, ma molti vengono selezionati dal progetto Football Dreams dove ogni anno vengono visionati giovanissimi da 16 stati diversi e dopo una lunga selezione arrivano a vestire la maglia della Nazionale.

Ecco la lista dei giocatori del Qatar naturalizzati:

Y. Hassan (portiere) – Egitto

Pedro Miguel (difensore) – Capo Verde

Al-Rawi (difensore) – Iran

Mousa Ali (difensore) – Sudan

Hassan (terzino sx) – Sudan

Hatem (terzino sx) – Sudan

Ismaeil (terzino dx) – Sudan

Abdelmotaal (terzino dx) – Egitto

Khoukhi (mediano) – Algeria

Boudiaf (mediano) – Algeria

Madibo (centrale) – Sudan

Fathi (centrale) – Egitto

Doozandeh (centrale) – Iran

Afif (Ala sx) – Tanzania

Alaaeldin (ala dx) – Egitto

Ali (punta) – Sudan