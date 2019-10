Copa Libertadores, il Boca stecca senza De Rossi: 2-0 per il River

Copa Libertadores, il Boca Juniors stecca la partita senza De Rossi, nemmeno in panchina. Il River Plate vince per 2-0

Nella nottata argentina è andato in scena il Superclasico di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Daniele De Rossi, inizialmente convocato, non è andato nemmeno in panchina per dei guai fisici.

Vittoria per 2 a 0 per i padroni di casa del River che ipotecano così il passaggio in finale di Copa Libertadores grazie alle reti di Borrè su rigore e Fernandez. Inutili gli ingressi tardivi di Zarate e Tevez.