Coppa America, Cile pigliatutto. Si punta al terzo successo di fila!

Il Cile domina il proprio girone di Coppa America. È in questa competizione che La Roja dà il meglio: si punta alla tripletta

Quando vede la Coppa America, il Cile diventa una vera e propria macchina da guerra. Lo sanno bene tutte le dirette concorrenti, che nel 2015 e nel 2016 (nell’edizione speciale per il Centenario della federazione) si sono dovute inchinare al potere della selezione. Quest’anno, la tendenza, sembra non volerne sapere di cambiare.

Questo perché La Roja appare la macchina tritatutto anche in queste due prime giornate della competizione. Sei punti su sei disponibili con solamente un gol subito. Frutto di un lavoro minuzioso da parte di Rueda, in carica adesso dal 2018. Se ai suoi meriti si aggiungono le qualità di giocatori come Edu Vargas (un altro che in Coppa America dà il meglio) e sopratutto Alexis Sanchez, ecco che il team quasi perfetto è bello che fatto. La caccia al terzo titolo di fila continua.