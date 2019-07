Coppa d’Africa 2019: Algeria e Senegal si sfideranno in finale. Battute in semifinale la Nigeria e la Tunisia

La Coppa d’Africa 2019 ha finalmente le sue finaliste: a sfidarsi nell’atto finale per la conquista del trofeo saranno l’Algeria e il Senegal. Scontro in finale quindi per i napoletano Ounas e Koulibaly.

Il Senegal aveva regolato, nel pomeriggio, la Tunisia, soltanto nei supplementari. L’Algeria, invece, ha conquistato la finale, battendo la Nigeria per 2-1, con gol decisivo di Mahrez su punizione. Finale in programma venerdì 19 luglio.