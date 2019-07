Coppa D’Africa, si entra nel vivo. Oggi le due semifinali

Coppa d’Africa, oggi al via le semifinali. Tanto talento in campo nei match Senegal-Tunisia e Algeria-Nigeria. In palio la finalissima

La Coppa D’Africa è entrata nella sua fase più clou. Nella giornata di oggi sono infatti programmate le due semifinali. Di fronte, nella parte alta del tabellone, Senegal e Tunisia. Dall’altro lato, invece, spazio per Algeria e Nigeria. Le stelle non mancano, in nessuno dei match. La prima gara vedrà di fronte Mané e Ziyech, due protagonisti dell’ultima Champions League.

Nella seconda spazio per Riyad Mahrez da un lato, Iwobi dall’altro. Entrambi giocatori di Premier League, saranno faccia a faccia per un posto nella finalissima. Non mancano le conoscenze italiane tra le fila della Nigeria, come Simy. Indimenticabile la sua rovesciata nel pareggio del Crotone dell’aprile 2018 con la Juventus.