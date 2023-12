Coppa d’Olanda, figuraccia Ajax: fuori con un club di terza categoria

Coppa d’Olanda, figuraccia dell’Ajax: i lancieri fuori contro una formazione di terza categoria. Ecco cos’è successo

Clamoroso in Coppa d’Olanda, dove l’Ajax, in casa dell’USV Hercules, club di Derde Divisie (la terza serie olandese), trova l’eliminazione in Coppa d’Olanda.

Fuori ai sedicesimi nonostante la rimonta che aveva portato i lancieri sul 2-2 all’89’, prima dell’incredibile beffa al 93′ che fa continuare una stagione iniziata male sotto questa scia.