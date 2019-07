Coppa Italia 2019/2020 ecco quando scenderà in campo l’Hellas Verona

La Lega Serie A ha diramato le date ufficiali per la Coppa Italia 2019/2020: ecco quando l’Hellas Verona scenderà in campo

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020 avrà luogo lunedì 22 luglio 2019 alle ore 15.00.

L’evento si svolgerà presso la sede della Legain via Ippolito Rosellini 4 a Milano. L’Hellas Verona entrerà in scena il 18 agosto quando è in programma il terzo turno con l’avversario ancora, ovviamente, da definire.