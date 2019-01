Lazio-Novara, Inzaghi:«Coppa Italia? daremo il meglio anche quest’anno»

Lazio-Novara, Inzaghi:«Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati in Coppa Italia e vogliamo ripeterci anche in quest’anno»

L’allenatore biancoceleste , Simone Inzaghi intervistato da Lazio Style Channel e Rai Soprt ha parlato prima della sfida di Coppa Italia di domani, Lazio–Novara. Ecco alcune considerazioni dl tecnico sul match di domani pomeriggio:«La partita è importante ed in palio c’è un quarto di finale. Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati in Coppa Italia e vogliamo ripeterci anche in quest’anno. I ragazzi stanno bene e sono rientrati al meglio dalle ferie, domani vogliamo offrire una grande prestazione perché il nostro obiettivo è accedere al prossimo turno del torneo. Abbiamo ripreso la preparazione al meglio, abbiamo avuto cinque giorni per preparare questa partita e faremo di tutto per fare nel migliore dei modi perché teniamo particolarmente a questa competizione che negli ultimi due anni ci ha dato una semifinale e una finale».

