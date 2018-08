Coppa Italia, terzo turno: nella prime due partite, il Benevento elimina l’Udinese dopo i tempi supplementari e il Genoa supera il Lecce

Coppa Italia: nelle prime due partite del terzo turno, avanzano Benevento e Genoa. La squadra sannita guidata da Cristian Bucchi ha superato l’Udinese al’ Friuli’ dopo i tempi supplementari: col risultato fissato sull’1-1 al 90′ dalle reti di Machis e Viola, al 13° minuto supplementare è stata decisiva la rete di Tello. I giallorossi, nel quarto turno della competizione in programma a inizio dicembre, affronteranno la vincente di Empoli-Cittadella.

Tutto facile per il Genoa, vittorioso per 4-0 al ‘Ferraris’ sul Lecce; per la squadra di Davide Ballardini, il grande protagonista della serata è stato l’attaccante polacco Krzysztof Piatek, a segno quattro volte nel primo tempo (2′, 9′, 19′, 37′). Nel quarto turno, i rossoblù affronteranno la vincente di Virtus Entella-Salernitana (leggi le date della competizione).