Tevez non stringe la mano a Teofilo Gutierrez: bufera in Coppa Libertadores – VIDEO

Junior-Boca Juniors, Carlos Tevez fa scoppiare la bufera: l’ex attaccante della Juventus si è rifiutato di stringere la mano a Teofilo Gutierrez prima della sfida di Coppa Libertadores

Periodo complicato per il Boca Juniors di Barros Schelotto. Primo in Primera Division, gli Xeneizes rischiano l’eliminazione nella fase a gironi di Coppa Libertadores: al momento è terzo a una giornata dal termine, tutto dipenderà dall’ultimo turno e dalla sfida contro l’Alianza Lima. Questa notte è andata in scena in Colombia la sfida con il Junior, ma nelle ultime ore è scoppiata la bufera per colpa di Carlos Tevez.

L’attaccante argentino, ex Juventus e reduce dall’esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua, si è rifiutato di stringere la mano a Teofilo Gutierrez, capitano della compagine biancorossa. Il motivo? L’esultanza offensiva dell’attaccante colombiano in un recente River Plate-Boca Juniors, la gara più sentita dell’intero Sud America, che non è passata inosservata all’Apache. Ecco il video in questione