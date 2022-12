Corea del Sud batte Portogallo, il precedente del 2002

La Corea del Sud si è qualificata agli ottavi di finale battendo il Portogallo 2-1. Ecco un precedente del 2002

La Corea del Sud ha sconfitto il Portogallo, con un ribaltone che ha ricordato quello compiuto ieri dai cugini del Giappone – se è lecito definirli così – contro la Spagna. Ma la vittoria di oggi rientra perfettamente nella tradizione del Mondiale. Vent’anni fa, infatti, nel torneo organizzato in casa, le due squadre si erano affrontate alla terza giornata proprio come oggi.

Una situazione molto diversa però, perché entrambe si giocavano la qualificazione. Ad avere la meglio furono i coreani, che ebbero ragione degli avversari grazie a una rete di Park Ji-Sung, che proprio dopo quel torneo sbarcò in Europa, prima al Psv in Olanda e poi al Manchester United in Inghilterra. Un gol che determinò l’uscita di scena del Portogallo, che solo due anni primavera sfiorato la finale all’Europeo.