La palla al giudice sportivo dopo i cori razzisti di Cagliari-Juventus: stando ai referti non ci sarebbero i presupposti per la squalifica della Sardegna Arena, in arrivo una multa?

Il caso dei presunti cori razzisti di Cagliari-Juventus che sta riempiendo le prime pagine di siti e giornali nelle ultime ore, è adesso al vaglio anche del giudice sportivo, che sarà chiamato a prendere in brevissimo tempo una decisione sugli episodi della Sardegna Arena nei confronti di Blaise Matuidi e, soprattutto, Moise Kean. Di regola la società sarda potrebbe rischiare fino a una pesante squalifica del campo, ipotesi però ad oggi non presa in esame nemmeno dagli organi competenti, secondo le ultime indiscrezioni. A salvare per il momento il Cagliari, che nel frattempo ha pure preso le distanze dai fatti di martedì, soprattutto i referti depositati ieri dall’arbitro del match Piero Giacomelli e dagli osservatori della Procura Federale.

Entrambi, più o meno, riportano stamane i rumors, racconterebbero più o meno la stessa cosa, ovvero che solo una parte minima e del tutto circoscritta della Sardegna Arena è stata protagonista dei “buuu” razzisti nei confronti di alcuni giocatori juventini e che molti di questi sarebbero scaturiti dopo l’esultanza provocatoria di Kean al secondo gol dei suoi. Difficile dunque ipotizzare la squalifica del campo, molto più probabile invece che il Cagliari per stavolta se la cavi con una semplice multa.