Coronavirus, da domani via alle vaccinazioni all’Allianz Stadium

Nasce un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, struttura voluta dalla Regione Piemonte

Sarà operativo a partire da domani, mercoledì 24 marzo, il nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium. La struttura, voluta dalla Regione Piemonte e realizzata in collaborazione con il Comune di Torino e la Juventus, era stata inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, ed è stata ora convertita in punto vaccinale in sole 48 ore.

Il punto vaccinale si trova all’interno del Parcheggio 10 dello stadio (entrata da via Druento) e sarà operativo con orario 8-14 dal lunedì al sabato. Si partirà domani con le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno