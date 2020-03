Il Betis ha offerto aiuto agli abbonati over 70 per fronteggiare senza complicanze l’emergenza Coronavirus

Il Betis è sceso in campo per offrire il proprio contributo nella lotta al Coronavirus. Il club spagnolo ha dato vita a una iniziativa e chiamato gli oltre 2100 abbonati over 70.

Servizi essenziali, compagnia telefonica e sostegno psicologico oltreché materiale. Il Betis sostiene chi ha bisogno