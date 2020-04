Coronavirus, il calcio argentino non riparte: «Prima la salute» – VIDEO

Claudio Tapia, presidente della federcalcio argentina conferma lo stop del calcio che riprenderà solo ad emergenza Coronaivrus finita

Claudio Tapia, presidente dell’AFA ossia della Federcalcio argentina, ha annunciato che il calcio non riprenderà fino a che l’emergenza Coronavirus non sarà finita.

«Se dovessimo fare le cose in fretta e qui in Argentina ritrovarci ad avere contagi nel calcio sarebbe molto critico come ho detto mesi fa. Sarebbe molto difficile tornare indietro. Significherebbe tornare ad affrontare una pandemia. Quando lo riterranno opportuno saremo più che felici di far ripartire il calcio».