Correa Milan, ci sono problemi: spunta l’idea Keita

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per Correa e potrebbe virare su Keita Balde: le ultime

Problemi tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due club non avrebbero ancora l’accordo per il passaggio dell’argentino alla corte dell’argentino e i rossoneri hanno iniziato guardarsi attorno.

Una delle prime alternative è Keita Balde. L’attaccante senegalese è tornato al Monaco dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter e potrebbe tornare a giocare nella nostra Serie A. Su di lui anche la Fiorentina.