Correa Milan, l’operazione può essere sbloccata da… De Paul: il triangolo tra rossoneri, Atletico Madrid ed Udinese

Triangolo di mercato per provare a sbloccare lo stallo per Correa al Milan. L’agente del giocatore, infatti, secondo Il Corriere della Sera, avrebbe proposto all’Atletico Madrid per sostituire l’argentino un altro suo assistito.

Nello specifico si tratta di un altro fantasista albiceleste, ovvero De Paul dell’Udinese. Così il procuratore Agustin Jimenez sta lavorando ad una possibile offerta dei colchoneros ai friulani con i soldi che verrebbero incassati dalla possibile cessione dello stesso Correa.