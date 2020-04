Corsa scudetto, Pellegrini: «Juventus? Ha l’imprinting della vittoria»

Luca Pellegrini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della corsa scudetto

Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com. Questo il commento sulla Juventus, che tornerà in campo programmata per portare a termine la missione scudetto.

«Nell’ottica di avere impegni ravvicinanti chi è abituato a giocare competizioni europee è avvantaggiato. Poi va anche valutata la composizione della rosa. Chi ha superato i trent’anni reagirà diversamente da un ventenne anche alle condizioni climatiche. Tutto andrà a incidere sul rendimento, sono sfumature che chi non è stato calciatore non le può capire. La Juventus ha una rosa potenziata, che non avrà cali di condizione. Loro nascono e vengono cresciuti con l’imprinting: quello che conta per loro è solo la vittoria».