Milan, cos’è Investcorp e chi è il presidente Al-Ardhi

Cosa è Investcorp e chi è il suo presidente Alardhi. Focus sul fondo del Bahrain che vuole acquisire il Milan

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di una cessione del Milan ad un fondo arabo: Investcorp. Cos’è e chi è Al-Ardhi, il proprietario.

Fondato nel 1982 da Nemir A. Kindar nel Bahrain, Investcorp ha agito inizialmente come ponte tra il Golfo e il resto del mondo per poi diventare un fondo d’investimento a raggio globale su sei linee di attività: private equity, immobiliare, investimenti a rendimento assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico. È stato con le operazioni nei marchi di lusso Gucci e Tiffany che il fondo arabo si è fatto conoscere in Occidente. Con l’espansione internazionale, sotto la guida del presidente esecutivo Mohammed Alardhi, il capitale in gestione del fondo è schizzato da 10 agli attuali 42 miliardi di dollari (39 miliardi di euro) e l’attività si è ramificata in 13 uffici sparsi nel mondo. In Italia, oltre a Gucci e Riva, va segnalata la riuscita operazione di Dainese, produttore specializzato in abbigliamento tecnico per motociclisti: acquistato per 130 milioni e rivenduto a Carlyle per una valutazione di 630.

Intanto sono arrivati anche gli auguri e i complimenti al Milan proprio da Al-Ardhi, altro indizio.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

«Congratulazioni al Milan tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai tifosi e a chiunque celebri questa festività».