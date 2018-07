Il Belgio batte il Brasile 2-1 e si qualifica per la semifinale dei Mondiali: nel finale incredibile parata di Courtois su Neymar

Dopo la vittoria della Francia sull’Uruguay, arriva anche quella del Belgio sul Brasile. La squadra di Martinez ribalta il pronostico e batte 2-1 i verdeoro, qualificandosi così per la semifinale del Mondiale. I Diavoli Rossi giocano un primo tempo incredibile, terminando i primi 45 minuti in vantaggio 2-0 grazie all’autogol di Fernandinho e la rete di De Bruyne. Nella ripresa i sudamericani provano a reagire: prima accorciano le distanza con Renato Augusto e poi vanno più volte vicini al pareggio negli ultimi minuti della gara. Il 2-2, però, non arriva anche grazie a Courtois, che compie un vero e proprio miracolo sul bellissimo tiro a giro di Neymar, spingendo il pallone al di sopra della traverso con un grande colpo di reni.

Quattro anni dopo la sconfitta casalinga per 7-1 contro la Germania, il Brasile dice nuovamente addio alla possibilità di tornare sul tetto del mondo. Sogna, invece, il Belgio: ora può succedere davvero di tutto.