Cragno tra mercato ed un primato: è il miglior portiere della Serie A

Cragno tra le sirene di mercato ed un primato che lo incorona… come miglior portiere della Serie A!

Alessio Cragno è reduce da una straordinaria stagione a difesa dei pali del Cagliari. Lo confermano le insistenti voci di mercato sul suo conto, lo testimonia il fatto che sia tra i convocati in Nazionale a disposizione del ct Mancini.

E lo ribadisce, una volta di più, un dato che lo incorona – in qualche modo – come miglior portiere dell’intera Serie A. L’estremo difensore dei sardi, infatti, con 164 parate è stato il portiere ad aver neutralizzato più conclusioni nello specchio. Un motivo in più, per la Roma che lo segue da mesi soprattutto, per provare ad imbastire una vera e propria trattativa con Giulini.