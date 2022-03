Cremonese, Fagioli: «Ce la giochiamo per la Serie A. Alla Juve ho imparato tanto»

Il centrocampista della Cremonese Fagioli ha parlato dell’obiettivo promozione in Serie A

Nicolò Fagioli è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del calciatore di proprietà della Juventus.

CREMONESE – «Ce la stiamo giocando per la Serie A, ci meritiamo questa posizione. Sarà difficile, ma non impossibile».

SERIE B – «Me l’aspettavo più complicata come classifica. Siamo un bel gruppo, compatto, con tanti giovani che si aiutano. È un campionato di qualità, in cui bisogna correre tanto: in A fanno la differenza le giocate dei singoli, qui conta più l’organizzazione».

JUVE – «Lì ho imparato tanto, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Ho visto grandi professionisti, gente come Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini arrivare per prima e andare via per ultimi dopo aver curato ogni dettaglio. E al primo allenamento ho preso tunnel da Cancelo, così, tanto per dire…».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24