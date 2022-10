Cremonese, Lochoshvili premiato in Austria per aver salvato una persona

il calciatore Lochoshvili ha ricevuto un premio al Galà del calcio austriaco per aver salvato la vita ad un altro calciatore

Durante il Galà del calcio austriaco Luka Lochoshvili, attualmente in forze alla Cremonese, ha ricevuto il premio Best emotion of the Year per aver salvato, la scorsa stagione, la vita ad un avversario.

Durante la gara dello scorso anno tra Austria Vienna e la sua ex squadra, il Wolfsberger, il calciatore viennese Georg Teigl aveva perso i sensi dopo una ginocchiata. Il difensore georgiano era accorso immediatamente anticipando i medici e prestando un soccorso fondamentale estraendo la lingua dall’avversario, con le mani, nel giro di qualche secondo. Il difensore di Alvini ha così commentato il premio.

«Sono felice per questo premio, ma sono ancora più felice che Georg stia bene e che il mio intervento, insieme a quello di un mio compagno, sia stato fondamentale per salvare la sua vita».