Calciomercato Cremonese: i grigiorossi puntano su Quagliata per rinforzare la fascia sinistra

La Cremonese guarda in Olanda per rinforzare la fascia sinistra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i grigiorossi avrebbero messo gli occhi su Giacomo Quagliata terzino mancino dell’Heracles e della Nazionale Under 21 di Nicolato.

Sull’azzurro c’è l’interesse anche del Feyenoord, ma al momento la Cremonese sarebbe in vantaggio anche per la voglia del calciatore di tornare in Italia.