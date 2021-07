Crespo è guarito dal Covid-19: «Sto bene, da lunedì ricomincio a lavorare»

Hernan Crespo ha rassicurato sulle sue condizioni di salute su Instagram: è guarito dal Covid ed è pronto a ripartire

Hernan Crespo, allenatore del San Paolo ed ex giocatore di Inter e Milan, è guarito dal Covid-19. A comunicarlo lo stesso Valdanito su Instagram.

«Volevo rassicurare tutti quanti sulle mie condizioni, sto bene e sono senza sintomi. Sto ancora rispettando l’isolamento e la quarantena come comandato dai medici. Ma già da lunedì potrà tornare a lavorare e riprenderò le mie attività con tanta voglia e con l’impegno di sempre. Grazie a tutti voi per i messaggi e per essermi stati vicini in questi giorni, grazie a Dio sto bene».