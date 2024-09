Ronaldo: «Quando sono tornato Manchester United sono stato INCREDIBILE. Ten Hag? Con lui NON si può ripartire»

Le parole di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, sul suo ritorno al Manchester United. I dettagli

Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, ha parlato al programma TheFiveUK della sua seconda esperienza al Manchester United.

RITORNO – «Quando sono tornato ero molto felice. Ero uno dei migliori marcatori e ho fatto cose incredibili con il club. La mia prima stagione l’ho finita a quota 37 centri e sono stato il terzo giocatore con più gol del campionato di Premier League. Ho segnato in tutta la fase a gironi di Champions League, in ogni partita… Anche in campionato ho segnato 17 o 18 gol. Sono stato incredibile».

TEN HAG – «L’allenatore del Manchester United non può dire che non combatterà per vincere la Premier League o la Champions League. Devi dire tipo: forse non abbiamo il potenziale ma ci proveremo. Devi provare! Se Ten Hag ascolta Ruud van Nistelrooy… forse lo può aiutare. Lui conosce il club e il club dovrebbe ascoltare i ragazzi che erano lì. Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson. Non puoi ricostruire un club senza conoscenza».