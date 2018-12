Vigilia di Natale speciale per Cristiano Ronaldo. Il portoghese in visita ai bambini del Regina Margherita di Torino

La vigilia di Natale 2018 è stata speciale per Cristiano Ronaldo e Georgina ma soprattutto per i piccoli pazienti dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus, insieme alla sua compagna Georgina, ha fatto visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita, donando loro momenti di spensieratezza e un gran sorriso.

Ad accompagnare il calciatore nella visita privata c’erano il direttore sanitario, Giovanni La Valle, e il direttore del reparto, professoressa Franca Fagioli. Un piccolo ma significativo gesto da parte di CR7, sempre attento alle questioni che riguardano i bambini e sempre in prima linea quando si tratta di fare beneficenza. Un piccolo dono alla vigilia di Natale per regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica perché a volte basta veramente poco per far felici tante persone e tanti bambini.