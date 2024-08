Cristiano Zanetti a Cagliarinews24: «Nicola ottima scelta, ma...»

Le parole di Cristiano Zanetti in esclusiva a Cagliarinews24.com: «Gaetano è un giocatore importante, va messo al centro del progetto»

Cristiano Zanetti ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Il Cagliari ha deciso di puntare forte su Davide Nicole come erede in panchina di Claudio Ranieri. Ritiene corretta la scelta fatta dalla società? Pensa che Nicola sia l’uomo giusto per questa squadra?

«E’ stata la scelta migliore possibile. Lo scorso anno è servita la bravura e l’esperienza di Ranieri, non era facile salvarsi, anche l’aiuto dei tifosi è stato fondamentale; un insieme di fattori che hanno funzionato benissimo. Quest’anno c’è da lavorare ancora sul mercato, la squadra deve essere rinforzata, dare una mano al mister per avere una squadra all’altezza della Serie A. Lo scorso anno si veniva da una promozione e c’era tanto entusiasmo, quest’anno va fatta una squadra più importante con l’aggiunta di qualche elemento. Nicola era l’allenatore migliore sul mercato insieme a Baroni e Thiago Motta. Come livello di allenatori, Nicola l’anno scorso ha fatto un’impresa e sono curioso di vedere il suo percorso al Cagliari ma chiaramente gli va dato il materiale giusto».

In ottica calciomercato: sono arrivati giocatori importanti come Zortea, Luperto e Piccoli su tutti. Cosa serve ancora per migliorare questa rosa? Si parla di un ritorno di Gaetano, può essere lui l’uomo giusto per il salto di qualità?

«Gaetano è un giocatore importante, in una piazza con tanto entusiasmo come Cagliari che rappresenta un’isola può essere un aiuto importante alla squadra. Deve sentirsi al centro del progetto Cagliari. La società dovrà essere brava ad aspettare per fare i colpi importanti verso la fine del mercato, dove quei giocatori scontenti o qualche prestito può saltare fuori. Per avere un giocatore, come immagino che possa aiutare il Cagliari, come fece il Genoa con Dragusin o Gudmundsson, occasioni venute fuori alle ultime battute del mercato per cui bisogna stare sempre allerta. Alla fine si possono sempre prendere giocatori importanti che ora sembrano inarrivabili».

