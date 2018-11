Champions League: ecco i criteri di qualificazione agli ottavi di finale

La fase a gruppi della UEFA Champions League vede la formazione di 8 gironi contenenti 4 squadre per ciascuno. Ogni club sfida in gare d’andata e di ritorno le altre tre, una in casa ed una in trasferta. Le prime due accedono ai sorteggi per gli ottavi di finale, di qua si parte con l’eliminazione diretta, mentre le terze classificate vengono ammesse in Europa League. L’ultima del girone verrà eliminata da ogni torneo europeo organizzato nella stagione corrente dalla UEFA.

Champions League, chi viene ammesso agli ottavi

Agli ottavi di finale, le prime classificate vengono accoppiate mediante sorteggio (a Nyon) alle seconde, col vantaggio di avere il fattore campo a favore nella partita di ritorno. Anche in questa fase, come nei gironi, non possono ancora scontarsi tra loro squadre della stessa nazionalità, i derby nazionali partono dunque dai quarti di finale.

Champions League, i criteri seguiti in caso di parità nel girone