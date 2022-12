Croazia Brasile, la ‘notte’ del Diez: Modric contro Neymar

Iniziano i quarti di finale del Mondiale in Qatar e la prima partita a scendere in campo è quella tra Brasile e Croazia

La ‘notte’ del Diez si potrebbe ribattezzare visto che in campo ci saranno Neymar da una parte e Modric dall’altra. Le stelle indiscusse delle due Nazionali. Da una parte la classe del brasiliano, che ha recuperato da un infortunio importante e in pochi giorni, pronto a trascinare la Selecao in semifinale. Dall’altra il capitano e uno dei migliori centrocampisti del Mondo degli ultimi anni. La classe di Modric al servizio di Dalic, pronto a prendersi una rivincita mondiale dopo la finale persa quattro anni fa.