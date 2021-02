Contro la Juventus, il Crotone dovrà fare a meno di Benali. Anche Cigarini e Molina sono in dubbio

Tuttosport ha dato uno sguardo in casa Crotone, verso il match della 23ª giornata contro la Juventus. L’assenza pesante per Stroppa riguarda Benali, che non recupera dall’ennesimo infortunio.

Cigarini è a mezzo servizio e andrà in panchina, mentre sono da valutare le condizioni di Molina, reduce da lungo infortunio alla spalla ma che in settimana si è allenato insieme ai compagni di squadra.