Crotone, Stroppa: «Lottiamo per salvarci, non possiamo prendere gol così»

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, parla della sconfitta contro il Bologna. Ecco il rammarico dell’allenatore a fine gara

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna.

CROTONE – «Non siamo stati così aggressivi, siamo andati in difficoltà solo su palle inattive. Non possiamo prendere gol così a 30 secondi dalla fine se lottiamo per salvarci. Molina non è al 100% ma ha fatto una partita eccezionale, non molla mai, questo che è sempre in campo. Attaccanti nuovi? Magari facciano un gol ogni due partite. Il mercato è lontano, spero di avre tutti a disposizione, abbiamo solo Simy e Messias al momento. Dragus è stato un mese fermo, Riviere non lo abbiamo avuti se non nella prima gara e Siligardi non è arrivato in grandi condizioni».

MILAN – «Ho ben altro cui pensare, certe cose neanche nell’anticamera del cervello. Comunque si stanno mostrando strada facendo, hanno trovato ottimi equilibri giocando per vincere: essere lì ed essere il Milan non è facile, Pioli e la società hanno seminato molto bene. E quel ragazzo di 40 anni, nel momento critico ha fatto crescere tutti e fatto trovare autostima e consapevolezza».