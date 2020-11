Torino-Crotone, Giampaolo: «Non ho rimpianti, c’erano delle difficoltà»

Il Torino non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Crotone. Le parole al termine del match del tecnico granata Marco Giampaolo

Torino deludente all’Olimpico contro il Crotone. Solo un pareggio per 0-0 per la squadra di Marco Giampaolo, dopo la vittoria di mercoledì nel recupero con il Genoa. L’analisi a Torino Channel del tecnico granata dopo la partita.

«Avevo visto l’avversario, lo conosco. Sapevo anche le condizioni con le quali ci siamo arrivati e le difficoltà della gara le conoscevo tutte. Ma questo non è un risultato che ci deve far recriminare o ci deve scorrimento o perdere fiducia. Quella l’avremmo dovuta perdere in altre partite, quando avevamo il risultato in mano e l’abbiamo buttato. I ragazzi hanno giocata questa partita con responsabilità, avendo delle difficoltà. Il Crotone stava meglio di noi sul piano fisico, erano più rapidi».