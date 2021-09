CSKA Sofia, Mladenov: «Pensiamo troppo alla Roma...»

L’allenatore del CSKA Sofia Mladenov ha parlato del prossimo match di Conference League contro la Roma

Stoycho Mladenov, allenatore del CSKA Sofia, ha commentato il deludente pareggio nel derby con lo Slavia Sofia dando la colpa al prossimo match contro la Roma.

«La verità è che pensiamo troppo al match con la Roma. Infortuni? Nelle prossime 24 ore valuteremo come stanno, gli infortuni stanno condizionando molto la nostra stagione e siamo in una situazione complicata. Sarebbe bello non iniziare il girone con una sconfitta, purtroppo a causa degli infortuni non so chi avrò a disposizione, avrò difficoltà anche a fare una formazione base. Altri due giocatori si sono infortunati e non sappiamo ancora se recupereranno».