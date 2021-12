Cuadrado: «Non era il risultato che volevamo, siamo arrabbiati»

Il post di Juan Cuadrado sui social. L’esterno bianconero ha commentato così il pari di ieri della Juventus a Venezia

Il deludente pareggio di ieri contro il Venezia lascia l’amaro in bocca. Ma, in casa Juve, c’è ancora chi, come Juan Cuadrado, ha fiducia nel prosieguo di questa stagione

Il colombiano, infatti, ha lanciato un messaggio di speranza per tutto l’ambiente bianconero: «Non era il risultato che volevamo. Cìè rabbia per i punti persi. Ma che ci motivano a dare sempre di più».