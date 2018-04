Cutrone ma non solo: il Milan costruisce il futuro

Il rinnovo contrattuale di Patrick Cutrone è uno dei temi caldi in casa Milan che, nel mentre, guarda ai giovani della Primavera

Il contratto che lega Cutrone al Milan scadrà nel 2021, ma la società rossonera è intenzionata a premiare il giovane centravanti, autore di 15 reti stagionali fin qui, con un sostanzioso aumento di ingaggio. Un modo per ringraziarlo del contributo offerto alla causa ma anche per blindarlo in vista di eventuali sirene di mercato. Sulle colonne di Tuttosport, infatti, si legge che ieri mattina a Casa Milan c’erano i procuratori dell’attaccante dell’Under 21, ovvero Donato Orgnoni e Giovanni Branchini.

I due agenti hanno parlato con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, toccando anche questo tema: il rinnovo contrattuale arriverà in tempi brevi, per la felicità di tutti. Il focus del discorso, però, si è incentrato anche su altre giovani promesse dell’academy rossonera, vale a dire Bellanova, Llamas ed El Hilali. Tre calciatori di spicco della Primavera. Il primo è un terzino destro classe 2000 mentre il secondo è nel giro della Primavera da anni ormai e ne è diventato un punto cardine. Ultimo, ma non per importanza, quello che forse ha più prospettiva dei tre: Mattia El Hilali, 20 anni, la fascia da capitano al braccio ed un modo di stare in campo che ricorda i vecchi registi. Milan, questo è il tuo futuro.