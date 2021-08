Cutrone si presenta: «Empoli piazza giusta. Ho detto subito sì»

Patrick Cutrone si è presentato all’Empoli: le dichiarazioni del nuovo attaccante del club toscano

A Empoli si è presentato Patrick Cutrone. Le dichiarazioni dell’attaccante in conferenza stampa.

SCELTA – «Penso che Empoli sia la piazza giusta, dopo gli ultimi due anni in cui ho fatto un po’ fatica a livello di minutaggio, dove posso trovare la fiducia di compagni e mister. Ho detto subito sì. Ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi. L’Empoli ha sempre dimostrato negli anni di poterci stare benissimo in Serie A, da qui sono passati grandi giocatori e questi sono aspetti importanti. L’Empoli è un club che merita».

SERIE A – «Io ho detto subito sì all’Empoli, anche perché ho sentito la fiducia dell’ambiente che ovviamente poi dovrò ripagare. Avevo bisogno di questo, di sentirmi dentro ad un progetto ed avere fiducia. Ho tantissima voglia di far vedere chi sono. So che posso dare di più rispetto agli ultimi due anni. Ho avuto anche poca continuità per dimostrarlo e ho tantissima voglia di mettermi in gioco. Per aiutare l’Empoli e aiutare me stesso».