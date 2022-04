D’Amico tra Atalanta e Lazio: il Verona guarda oltre. Ecco i possibili sostituti del dirigente scaligero

Il Verona sta attendendo la decisione di Tony D’Amico in merito alla sua permanenza in gialloblù per almeno un’altra stagione. Il club gialloblù vorrebbe trattenere l’attuale direttore sportivo, ma non sarà semplice fronteggiare la concorrenza di altri club come Atalanta e Lazio.

Nel frattempo, il presidente Maurizio Setti cerca il possibile sostituto. Oltre alla soluzione interna rappresentata da Massimo Margiotta, il Verona pensa anche a Daniele Faggiano della Sampdoria e Pietro Accardi dell’Empoli.