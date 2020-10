Dalbert: «Inter, inizio difficile. Alla Fiorentina…»

Dalbert Henrique, nuovo difensore del Rennes, si è presentato ufficialmente ai microfoni del canale ufficiale del club

«Conosco già il Rennes per averlo affrontato con il Nizza. Ho anche visto le partite prima di venire qui, inclusa la finale della Coupe de France. La Ligue 1 è un campionato attraente. Ho apprezzato le parole dell’allenatore e del direttore sportivo. Mi sono anche state raccontate molte cose positive sulla città, sul club e sulle infrastrutture. Mi sento bene. Ho lavorato durante la mia vacanza in Brasile, ho fatto anche una buona preparazione con l’Inter. Mi sento pronto ad aiutare la società e i miei compagni. All’inizio ho avuto qualche difficoltà all’Inter perché la Serie A è un campionato molto tattico. Il secondo anno è andato molto meglio, ho conosciuto meglio il calcio italiano. Alla Fiorentina ho giocato in una difesa a cinque ma so adattarmi a sistemi diversi».