Dalla Francia: Ranieri in corsa per la panchina di una Nazionale

Claudio Ranieri pronto a tornare ad allenare? Il tecnico sarebbe uno dei candidati per il ruolo di CT di una Nazionale: ecco quale

Claudio Ranieri pronto a raccogliere una nuova sfida? In Francia ne è sicuro l’Equipe. La testata transalpina segnala il profilo dell’eroe di Leicester come uno dei candidati per la panchina della Guinea.

La Nazionale ha salutato Paul Put, esonerato dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa con l’Algeria. Don Claudio sarebbe dunque in corsa per raccogliere la panchina della selezione africana.