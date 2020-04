Dalla Spagna – Juventus, Dybala positivo al coronavirus per la quarta volta

Juventus, Dybala positivo al coronavirus per la quarta volta. L’indiscrezione arriva dal Chiriguito TV, noto programma spagnolo

Quarto tampone positivo per Paulo Dybala. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: secondo quanto riportato dal Chiriguito, noto programma sportivo iberico, l’attaccante argentino è risultato positivo per la quarta volta in un mese e mezzo.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del club bianconero. La positività di Dybala, se confermata, potrebbe portare la Lega Calcio e il Governo a prendere decisioni differenti. Ricordiamo che il protocollo per la ripresa non convince né le autorità né i medici e un caso di positività simile, dopo un mese e mezzo, rischia di compromettere la ripresa della serie A.