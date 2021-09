Damsgaard: «Non so se sarà questo l’anno della mia consacrazione, voglio migliorare»

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, fa il punto in vista della sfida contro l’Inter: le parole a Sky Sport

Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto in vista della sfida contro l’Inter.

«Non so se sarà questo l’anno della mia consacrazione, non si può mai sapere. Sto lavorando molto, sto facendo del mio meglio per migliorare, per la squadra e per i tifosi. Vogliamo fare sempre meglio. Soprannome? Non so perché mi chiamino il Maghetto, ma è carino».