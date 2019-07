Dani Alves: «Chiunque mi prenda, avrà un campione»

Dani Alves parla dopo la conquista della Copa America con il Brasile: argomento principale il suo futuro dopo l’addio a Psg

Dani Alves ha parlato ai microfoni di Globo. Ecco le parole del difensore brasiliano: «Ho molte cose ancora da conquistare nel calcio e con questo spirito vado ovunque. Per adesso sono libero, l’unica cosa certa è che chiunque mi prende avrà un campione».

Per il terzino ex Juve, Psg e Barcellona si sarebbero fatti avanti Inter, Manchester City. Novità di giornata, l’interesse dell’Arsenal, secondo As.