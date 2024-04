Dani Alves, gli scatti sui social con la ex Joana Sanz – FOTO

Dani Alves è tornato in libertà in attesa dell’ultimo grado di giudizio per la condanna per stupro e posta sui social le foto con la ex

Nuovo capitolo nella vicenda Dani Alves. Il calciatore brasiliano condannato per violenza sessuale a quattro anni di reclusione e cinque di domiciliari. Dopo la sua scarcerazione, dopo il pagamento della cauzione, l’ex Barcellona e Juve attende l’ultimo grado di giudizio. Intanto però in queste ore hanno fatto scalpore le storie pubblicate su Instagram della ex compagna Joana Sanz.

Ya regresaron. 🤯



Joana Sanz, pareja del ex futbolista de Dani Alves 🇧🇷 subió esta historia en Instagram. 📸⚽️



Ustedes que opinan ⁉️#DaniAlves #joanasanz #Brasil #IG pic.twitter.com/pJrGbujzNz — Deportrece (@Deportrece) April 2, 2024

Dopo la foto dei due che si tenevano per mano la modella, che nell’ultimo anno ha continuato vivere nella villa del calciatore a Barcellona, ha pubblicato un messaggio motivazionale: «Che questo nuovo mese sia buono per voi e per i vostri, che possiate essere più forti di quanto lo siate stati fino ad oggi; che possiate sentirvi in totale gratitudine perché, nonostante tutto, siete qui. Che sia un mese per dare e ricevere amore, un mese per sentirsi in pace e felici per tutto ciò per cui si è lottato e per tutto ciò che si sta per raggiungere. Che aprile sia un mese positivo per tutti noi».