Dani Alves sta per essere scarcerato: pagata la cauzione da un milione

Scarcerazione imminenete per Dani Alves: il brasiliano ha pagato il milione di euro di cauzione, ma non potrà lasciare il paese

I legali di Dani Alves hanno pagato il milione di euro di cauzione pattuito dal tribunale di Barcellona e quindi, nelle prossime ore, l’ex Barcellona, Juve e PSG sarà scarcerato.

Il calciatore, in arresto dallo scorso 20 gennaio in seguito alla condanna in primo grado per stupro ad una ragazza in una discoteca di Barcellona, con la pena di 4 anni di detenzione e 5 di arresti domiciliari. Per evitare il rischio fughe, il calciatore avrà l’obbligo di firma settimanale, oltre che la requisizione dei suoi due passaporti: sia quello brasiliano che quello spagnolo.