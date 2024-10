Danilo Juve, il difensore vuole prolungare! Trattative in corso

Danilo Juve, il difensore brasiliano vuole prolungare il contratto! Trattative in corso per rimuovere una clausola: le ultime

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro del capitano della Juventus Danilo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui social, ci sarebbero in corso alcune trattative con i bianconeri per rimuovere una clausola presente nel contratto del brasiliano.

L’ANALISI – «Danilo vuole rimuovere la clausola dal suo contratto con la Juventus per estenderlo fino a giugno 2026 nel caso in cui giocasse il 50% delle partite. Sono in corso trattative con la Juventus per rimuovere la clausola e valutare il suo futuro in una trattativa separata».