Danimarca, i convocati di Hjulmand: tanta Serie A, presenti Eriksen e Damsgaard

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime partite contro Israele, Moldavia ed Austria. match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

PORTIERI: Schmeichel, Ronnow, Lossl.

DIFENSORI: Wass, Maelhe, Stryger, Boilesen, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Andersen.

CENTROCAMPISTI: Hojbjerg, Delaney, Jensen, Norgaard, Eriksen, Schone, Jonsson

ATTACCANTI: Poulsen, Braithwaite, Wind, Damsgaard, Skov Olsen, Skov, Cornelius.