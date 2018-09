La Danimarca a causa dello sciopero dei calciatori ha convocato per la Slovacchia alcuni nazionali del futsal. Un problema non da poco a pochi giorni dall’esordio in Nation League

Domani 6 settembre con Germania-Francia si aprirà ufficialmente la Nations League, nuova competizione UEFA per nazionali. La Danimarca, che appartiene alla Lega A, potrebbe però avere qualche problema a schierare una formazione sul campo. La Federazione danese (DBU) deve infatti affrontare lo sciopero indetto dal sindacato dei calciatori e la situazione non sembra si risolverà a breve. La questione riguarda il nuovo contratto legato agli sponsor e la gestione dei diritti d’immagine dei giocatori che militano in nazionale. Quest’ultimo sarebbe in conflitto con i contratti pubblicitari personali e ha spinto diverse stelle danesi, a partire da Eriksen, ad incrociare le braccia.

Sono moltissimi i giocatori che hanno rifiutato la convocazione per l’amichevole con la Slovacchia e la Federazione si è vista quindi costretta a sostituirli con calciatori di seconda e terza categoria insieme ai migliori esponenti del futsal locale (Christopher Haagh, Victor Hansen, Adam Fogt, Christian Christensen, Kevin Jorgensen e Louis Veis). A dirigerli sul campo sarà l’ex Arsenal John Jensen. Il vero problema è che la Danimarca dopo la Slovacchia dovrà affrontare il Galles domenica nella partita d’esordio in Nations League e difficilmente riuscirà a convincere i nazionali a rispondere alla chiamata del proprio Paese in tempo per questa importante rassegna.

Per quanto riguarda l’Italia, gli azzurri affronteranno la Polonia venerdì 7 settembre e pare proprio che il nuovo ct Roberto Mancini abbia scelto il 4-3-3 con Jorginho nel ruolo di regista.