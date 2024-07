Darwin Nunez, clamoroso in Copa America: rissa con i tifosi colombiani – VIDEO

Darwin Nunez è stato grande protagonista del concitato post partita della semifinale di Copa America tra il suo Uruguay e la Colombia. Alcuni tifosi Cafeteros, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a molestare le famiglie dei calciatori della celeste, tra cui quella dell’attaccante del Liverpool.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family from drunk Columbian fans! 👊🇺🇾 pic.twitter.com/IAXAVfvHWb

— Football Fights (@footbalIfights) July 11, 2024